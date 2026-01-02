Süper Lig'i bırakıp 1. Lig'e gitti: Galatasaray'da da gündeme gelmişti

Ara transferin başlamasıyla yılın ilk sürprizi de yaşandı.

Yıllarda Süper Lig takımlarında oynayan, milli takımda da yer alan Serdar Gürler, Süper Lig'i bırakıp, 1. Lig takımına transfer oldu.

Merzifon Bilgi gazetesinin haberine göre; Serdar Gürler, 1. Lig ekiplerinden ARCA Çorum FK ile anlaşmaya vardı.

Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu

Haberde yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından tarafların el sıkıştığı, imzaların kısa süre içinde atılacağı belirtildi.

SERDAR GÜRLER KİMDİR?

Fransa'da doğan, futbola Sochaux'ta başlayan 34 yaşındaki Serdar Gürler, Süper Lig’de Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Konyaspor, Antalyaspor, Başakşehir ve Eyüpspor'da oynadı.

Kulüp kariyerinde 401 maça çıktı. Bu maçlarda 78 gol attı. A Milli Takım'da da 8 maçta 1 golü bulunuyor.

Serdar Gürler'in adı bir dönem Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla da gündeme gelmişti.