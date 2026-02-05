Süper Lig'e transfer olur olmaz Türk vatandaşı oldu

Yayınlanma:
Samsunspor'un 20 gün önce transferini açıkladığı Elayis Tavşan Türk vatandaşı yapıldı. Samsunspor Kulübü teşekkür paylaşımı yaptı.

Samsunspor Kulübü, Türk asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Elayis Tavşan'ın transferini 20 gün önce duyurmuştu.
İtalya Serie A takımlarından Verona'dan transfer edilen Tavşan'la 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
“Hoş Geldin Elayis Tavşan. Kulübümüz, Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavşan ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

whatsapp-image-2026-02-05-at-13-47-58.jpeg

Samsunspor ailesine hoş geldin Elayis. Atatürklü armamızla birlikte nice zaferlere.”

TÜRK VATANDAŞI OLDU SAMSUNSPOR TEŞEKKÜR ETTİ

Elayis Tavşan'ın kısa süre içinde Türk vatandaşlığına geçtiği açıklandı.
Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Elayis Tavsan’ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemlerinin kısa sürede tamamlanması sürecinde verdikleri kıymetli desteklerden dolayı; İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve emeği geçen tüm devlet yetkililerimize teşekkür ederiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

