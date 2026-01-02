Süper Lig'den 1. Lig'e transfer oldu

Süper Lig'den 1. Lig'e transfer oldu
Yayınlanma:
1. Lig'de Çorum FK, Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan Serdar Gürler'i kadrosuna kattı ve oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, deneyimli futbolcu Serdar Gürler'i kadrosuna kattı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Serdar Gürler ile anlaşmaya varıldığı, sol kanat oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan transfer edilen futbolcuya Çorum FK formasıyla başarı dilekleri iletildi.

Trabzonspor gümbür gümbür geliyor: Zirveye ortak olduTrabzonspor gümbür gümbür geliyor

ANTALYA'DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Çorum FK'nin ikinci yarı hazırlık kampı, Antalya'da başladı.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre deplasmanda Erzurumspor FK'ye 1-0 yenilerek ilk yarıyı mağlubiyetle tamamlayan Çorum FK'de iznin bitmesinin ardından futbolcular, Antalya'da kamp yapacakları otelde bir araya geldi.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde kampın ilk antrenmanına çıkan futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alan oyunu çalışmaları yaptı.
Çorum ekibinin Antalya'daki hazırlık kampı, ikinci yarının ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile 9 Ocak'ta deplasmanda yapacakları maça kadar devam edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Spor
Samsunspor Musaba'yı TFF'ye bildirdi
Samsunspor Musaba'yı TFF'ye bildirdi
Trabzonspor gümbür gümbür geliyor: Zirveye ortak oldu
Trabzonspor gümbür gümbür geliyor: Zirveye ortak oldu
Olaylı derbiye ceza yağdı: 3 futbolcuya 9'ar maç
Olaylı derbiye ceza yağdı: 3 futbolcuya 9'ar maç