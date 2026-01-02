Süper Lig'den 1. Lig'e transfer oldu

1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, deneyimli futbolcu Serdar Gürler'i kadrosuna kattı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Serdar Gürler ile anlaşmaya varıldığı, sol kanat oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan transfer edilen futbolcuya Çorum FK formasıyla başarı dilekleri iletildi.

Trabzonspor gümbür gümbür geliyor

ANTALYA'DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Çorum FK'nin ikinci yarı hazırlık kampı, Antalya'da başladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre deplasmanda Erzurumspor FK'ye 1-0 yenilerek ilk yarıyı mağlubiyetle tamamlayan Çorum FK'de iznin bitmesinin ardından futbolcular, Antalya'da kamp yapacakları otelde bir araya geldi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde kampın ilk antrenmanına çıkan futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alan oyunu çalışmaları yaptı.

Çorum ekibinin Antalya'daki hazırlık kampı, ikinci yarının ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile 9 Ocak'ta deplasmanda yapacakları maça kadar devam edecek.