Süper Lig'de tutunamadı: Batman'a gönderdiler

Samsunspor, Süper Lig'de verim alamadığı Polat Yaldır ile yollarını ayırdı ve oyuncuyu TFF 2. Lig ekibi Batman Petrolspor'a gönderdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor'a transfer olan Polat Yaldır, sezonun kalan bölümünde daha fazla forma şansı bulmayı hedefliyor.

SAMSUNSPOR'DA 11 MAÇTA OYNADI

Samsunspor altyapısından yetişen Polat Yaldır, bu sezon oynadığı 11 maça ilk 11'de başlamadı ve sonradan oyuna dahil oldu.

22 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 1 kez fileleri havalandırabildi.

Polat Yaldır, kariyerinde Arnavutköy Bld. ve Karaman FK'da kiralık olarak forma giymişti.

BATMAN PETROLSPOR LİDERLİK YARIŞINDA

Batman Petrolspor, TFF 2. Lig'de 1 maç fazlasıyla 51 puanla 1. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı 23 maçta 15 galibiyet alan Batman ekibi, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.