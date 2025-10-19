Süper Lig'de seri sona erdi

Yayınlanma:
Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olan Göztepe sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İzmir ekibi bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Süper Lig’in 9. haftasında Alanyaspor sahasında Göztepe ile kozlarını paylaştı.

ALANYASPOR EVİNDE GALİP GELDİ

Alanya Oba Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan tek golle galip ayrıldı. Alanyaspor’a galibiyeti getiren golü 83. dakikada Ümit Akdağ kaydetti.

GÖZTEPE İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte bugüne kadar ligde namağlup yoluna devam eden Göztepe ilk yenilgisini yaşamış oldu.

PUAN DURUMU

13 puana ulaşan Alanyaspor, 8. sıraya yükselirken 16 puandaki Göztepe ise 4. sırada kaldı.

DETAYLAR

Hakemler: Ali Yılmaz, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan (Dk. 90 Enes Keskin), Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Dk. 57 Hwang), Hagi, Ogundu (Dk. 89 Meschack)

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Miroshi (Dk. 90 Uğur Kaan Yıldız), Rhaldney, Cherni (Dk. 90 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Olaitan), Janderson (Dk. 81 Bouajila) Juan (Dk. 81 Taha Altıkardeş)

Gol: Dk. 83 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Furkan Bayır, Dk. 30 Bokele, Dk. 81 Janderson, Dk. 82 Miroshi, Dk. 90+2 Bouajila (Göztepe), Dk. 29 Hagi, Dk. 53 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 90+4 Aliti (Corendon Alanyaspor)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

