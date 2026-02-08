Süper Lig'de hiç süre alamadan 3. Lig'e gönderildi

Yayınlanma:
Bu sezon Süper Lig'de hiç süre almayan Mustafa Ege Bilim, TFF 3. Lig ekibi Yalova FK'ya kiralandı. 19 yaşındaki futbolcu, A Takım ile Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giymişti.

Süper Lig ekibi Kocaelispor'da yeni bir ayrılık gerçekleşti.
Yeşil-siyahlı kulübün altyapısından yetişen Mustafa Ege Bilim, sezonun geri kalan bölümünde daha fazla süre alması için TFF 3. Lig ekibi Yalova FK'ya kiralandı.
19 yaşındaki futbolcunun, düzenli forma şansı bularak tecrübe kazanması ve takıma geri dönmesi planlanıyor.

YENİ ADRESİ YALOVA FK

2006 doğumlu genç futbolcu, sezonun geri kalan bölümünde Yalova FK'nın başarısı için ter dökecek.
Kocaelispor yönetiminin bu hamleyi bir ayrılık olarak değil planlı bir gelişim süreci olarak gördüğü ifade edildi.
Yeşil-beyazlılar, sezon sonunda oyuncusunu daha hazır bir şekilde kadrosuna katmayı hedefliyor.

SÜPER LİG'DE SÜRE ALAMADI

Mustafa Ege Bilim, bu sezon Kocaelispor formasıyla Süper Lig'de hiç süre almazken, Türkiye Kupası'nda iki maça çıktı ve ikisinde de oyuna sonradan dahil oldu.
Kocaelispor U19'da ise bu sezon 12 maça çıkan genç futbolcu, 4 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

