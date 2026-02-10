Süper Lig'de hakemliği bırakır bırakmaz menajerliğe başladı: Oyuncu satacak

Süper Lig’in tartışmalı isimlerinden Arda Kardeşler, Trabzonspor - Gaziantep FK maçının ardından gelen yoğun tepkiler üzerine hakemlik kariyerini sonlandırdı.

Uzun yıllar Süper Lig’de görev yapan Kardeşler, verdiği kararlarla sık sık gündeme gelmişti.

OYUNCU PAZARLAYACAK

Kariyerinde 466 maç yönettikten sonra hakemliği bırakan Kardeşler, futbol dünyasından kopmama kararı aldı. Eski Süper Lig hakemi, Ajansspor'un haberine göre profesyonel kariyerine futbolcu menajeri olarak devam edecek. Bundan sonra oyuncuların transfer süreçlerini ve kariyer yönetimlerini üstlenecek. Kardeşler kulüplere oyuncu satacak.

HACIOSMANOĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Trabzonspor - Gaziantep FK maçından sonra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kendisini 'planlı eylem' ile suçlamasının çok yaralayıcı olduğunu söyleyen Kardeşler, “Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi” diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirmişti. Bu karar, Türk futbolunda hakemlikten menajerliğe geçiş yapan ender örneklerden biri olarak dikkat çekti.