Süper Lig'de defansın aranan yıldızıydı: Çorum'da kaleye geçti

Yayınlanma:
1. Lig ekibi Çorum FK'da forma giyen Joseph Attamah, Vanspor deplasmanında kaleci Sehic'in kırmızı kart görmesi sonrası kaleye geçmek zorunda kaldı. Attamah, 5 sezon boyunca formasını giydiği Kayserispor ve 4 sezon oynadığı Başakşehir'de Süper Lig'de defansın aranan yıldızıydı.

1. Lig'in 24. haftasında Vanspor FK, sahasında Çorum FK'yı konuk etti.
Van Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 3-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.
Vanspor'un gollerini Hostikka, Erdem Seçgin ve Jefferson atarken, Çorum FK'nın tek golü Serdar Gürler'den geldi.

MAÇIN SONUNDA İLGİNÇ ANLAR!

Vanspor FK - Çorum FK maçının son dakikaları, ilginç anlara sahne oldu.
90+4'te kalesini terk ederek serbest vuruş kullanmak isteyen Çorum FK kalecisi Ibrahim Sehic'in topu rakip oyuncuya çarptırma çabası sonuçsuz kalınca top Jefferson'un önünde kaldı ve oyuncu boş kaleye golünü atarak skoru 3-1'e getirdi.
Golden sonra hakeme büyük itirazda bulunan Sehic, 2 dakika içinde gördüğü 2 sarı kart gördü ve kırmızı kartla 90+7'de oyun dışında kaldı.

attamah.webp
Oyuncu değişiklik hakkı biten Çorum FK'da Attamah kaleye geçmek zorunda kaldı

SÜPER LİG'İN ARANAN YILDIZI KALEYE GEÇTİ

Kayserispor'da 5 sezon, Başakşehir'de de 4 sezon forma giyen ve Süper Lig'de defansın aranan oyuncusu olan Joseph Attamah, Çorum FK'da oyuncu değişikliği hakkının dolması nedeniyle eldivenleri aldı ve kaleye geçti.
Maçın kalan bölümünde kaleyi koruyan savunma oyuncusuna kalede çok bir görev düşmezken, Çorum FK mücadeleyi 3-1 kaybetti.
Sehic, gördüğü kırmızı kart sonrası İstanbulspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

attamahh.webp
Attamah'a kalede çok fazla görev düşmedi

ÇORUM FK'NIN HEDEFİ SÜPER LİG

Süper Lig tecrübesi bulunan Joseph Attamah ve devre arasında takıma katılan Mame Thiam, Çorum FK'yı Süper Lig'e taşımak için büyük bir uğraş veriyor.
Çorum FK, 1. Lig'de 41 puanla 5. sırada play-off hattında yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

