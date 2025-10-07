Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da teknik direktörlük koltuğunda değişim yaşandı.

Sarı - Kırmızılı kulüp, Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile yollarını resmen ayırdı.

Ayrılığı bizzat kulüp başkanı Nurettin Açıkalın duyurdu.

YENİ HOCA ARANIYOR

Başkan Açıkalın, Gisdol’a emekleri için teşekkür ederek, yeni teknik direktör arayışlarının sürdüğünü belirtti. Başkan, takımın yarın Antalya’da başlayacak kampına yeni hocayı yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Derbi tekrarlanacak mı? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı

8 MAÇTA 5 PUAN

Markus Gisdol yönetimindeki Kayserispor, Süper Lig’de çıktığı 8 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sadece 5 puan toplayan ekip, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde tam 17 gol gördü. Bu performans, yönetimin teknik direktör değişikliğine gitmesinde etkili oldu.

Gisdol 8 maçta 5 ouan toplayabildi

Kayserispor’un yeni teknik direktörünü kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.