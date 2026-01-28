Süper Lig'de aylardır kazanamıyorlardı: Ayrılık geldi

Kayserispor’da geçtiğimiz sezon Sergej Jakirovic ile birlikte göreve gelen Sportif Direktör Muhammed Türkmen ile yollar ayrıldı.

Kötü sonuçların ardından faturanın Türkmen’e kesilmesiyle birlikte kulüp yeni sportif direktör arayışına girdi.

Kayserispor son galibiyetini Kasım ayında Rizespor karşısında almıştı.

ADAYLAR ARASINDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Kayseri Anadolu Haber'e göre Ali Naibi’nin yanı sıra Gökhan Göktürk, Seyit İçgül, Gökhan Altıntaş, Mustafa Uğur ve Reşat Çağan’ın isimleri gündemde. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'ın son kararı vereceği belirtildi.

Ersoy’un geçtiğimiz yıl yaptığı “Dünya çapında bir teknik direktör getiriyoruz” açıklaması hafızalarda yer etmişti.

O dönemde Jakirovic’in gelişiyle takım kümede kalmayı başarmıştı.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK

Şu an için herhangi bir isim üzerinde kesin karar verilmezken, birkaç gün içinde yeni sportif direktörün açıklanması bekleniyor.