Süper Lig'de 91 gün sonra kazandılar: Hiçbir şey değişmedi

Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Fatih Karagümrük, galibiyet hasretini sonra erdirdi ve uzun süre sonra kazanmayı başardı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren tek golü 5. dakikada Serginho attı.

KAZANDI ANCAK YERİ DEĞİŞMEDİ

Bu sonuçla Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 9 Kasım 2025'ten (91 gün) sonra ilk kez kazanarak puanını 12'ye yükseltti ancak puan durumunda son sıradaki yer değişmedi.

Fatih Karagümrük, Antalyaspor maçından önce ligde Konyaspor'u 2-0 yenmişti.

MAÇTAN DETAYLAR

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic (Dk. 67 Çağtay Kurukalıp), Kranevitter, Berkay Özcan, Babicka (Dk. 73 Traore), Larsson (Dk. 73 Bartuğ Elmaz), Barış Jakob Kalaycı, Serginho (Dk. 87 Kone)

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen (Dk. 90 Giannetti), Paal, Saric (Dk. 76 Boli), Soner Dikmen, Ballet, Safuri (Dk. 61 Storm), Samet Karakoç (Dk. 46 Doğukan Sinik), Van de Streek

Gol: Dk. 5 Serginho (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 15 Veysel Sarı, Dk. 68 Doğukan Sinik, Dk. 69 Saric, Dk. 79 Bünyamin Balcı (Antalyaspor), Dk. 49 Barış Jakob Kalaycı, Dk. 58 Biraschi (Fatih Karagümrük)