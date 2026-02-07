Süper Lig'de 91 gün sonra kazandılar: Hiçbir şey değişmedi

Süper Lig'in dibine demir atan Karagümrük 91 gün sonra ilk kez galibiyet yüzü gördü. İstanbul temsilcisi evinde Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken puanını 12'ye yükseltti ancak puan durumunda son sıradaki yeri değişmedi.

Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Fatih Karagümrük, galibiyet hasretini sonra erdirdi ve uzun süre sonra kazanmayı başardı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren tek golü 5. dakikada Serginho attı.

KAZANDI ANCAK YERİ DEĞİŞMEDİ

Bu sonuçla Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 9 Kasım 2025'ten (91 gün) sonra ilk kez kazanarak puanını 12'ye yükseltti ancak puan durumunda son sıradaki yer değişmedi.
Fatih Karagümrük, Antalyaspor maçından önce ligde Konyaspor'u 2-0 yenmişti.

MAÇTAN DETAYLAR

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Cihan Aydın, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic (Dk. 67 Çağtay Kurukalıp), Kranevitter, Berkay Özcan, Babicka (Dk. 73 Traore), Larsson (Dk. 73 Bartuğ Elmaz), Barış Jakob Kalaycı, Serginho (Dk. 87 Kone)
Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen (Dk. 90 Giannetti), Paal, Saric (Dk. 76 Boli), Soner Dikmen, Ballet, Safuri (Dk. 61 Storm), Samet Karakoç (Dk. 46 Doğukan Sinik), Van de Streek
Gol: Dk. 5 Serginho (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 15 Veysel Sarı, Dk. 68 Doğukan Sinik, Dk. 69 Saric, Dk. 79 Bünyamin Balcı (Antalyaspor), Dk. 49 Barış Jakob Kalaycı, Dk. 58 Biraschi (Fatih Karagümrük)

