Süper Lig maçına 350 bileti bedava dağıtacaklar

Süper Lig maçına 350 bileti bedava dağıtacaklar
Yayınlanma:
Karatay Belediyesi Konyaspor taraftarına ücretsiz maç bileti desteği sağlayacağını duyurdu.

Karatay Belediyesi, Süper Lig’in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü oynanacak Tümosan Konyaspor – Başakşehir karşılaşması için ücretsiz bilet dağıtımına başladı.

240 TARAFATARA BEDAVA MAÇ BİLETİ

Belediyenin “Yanıbaşımda Karatay” adlı mobil uygulaması üzerinden yapılacak başvurularla 350 kişilik kontenjan dahilinde biletler taraftarlara hediye edilecek.

Galatasaray'dan isyan ettiren Liverpool maçı kararıGalatasaray'dan isyan ettiren Liverpool maçı kararı

KILCA MAÇA DAVET ETTİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, uygulamanın devam ettiğini duyurarak Konyaspor taraftarlarını başvuru yapmaya davet etti. Kılca, “Hafta sonu oynanacak Konyaspor - Başakşehir maçı için hediye bilet kayıtlarımız açıldı. Konyaspor’umuzun şanlı taraftarına duyurulur” ifadelerini kullandı.

konyaspor.webp
350 bilet bedava dağıtılacak

Konyaspor taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği kampanyaya binlerce kişinin başvurduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Spor
Defne Kurt rekor üstüne rekor kırdı: 4. kez Dünya şampiyonu oldu
Defne Kurt rekor üstüne rekor kırdı: 4. kez Dünya şampiyonu oldu
71 yıllık Türk kulübü perişan halde: Formalarını satışa çıkardılar
71 yıllık Türk kulübü perişan halde: Formalarını satışa çıkardılar
Galatasaray'dan isyan ettiren Liverpool maçı kararı
Galatasaray'dan isyan ettiren Liverpool maçı kararı