Süper Lig maçına 350 bileti bedava dağıtacaklar

Karatay Belediyesi, Süper Lig’in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü oynanacak Tümosan Konyaspor – Başakşehir karşılaşması için ücretsiz bilet dağıtımına başladı.

240 TARAFATARA BEDAVA MAÇ BİLETİ

Belediyenin “Yanıbaşımda Karatay” adlı mobil uygulaması üzerinden yapılacak başvurularla 350 kişilik kontenjan dahilinde biletler taraftarlara hediye edilecek.

KILCA MAÇA DAVET ETTİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, uygulamanın devam ettiğini duyurarak Konyaspor taraftarlarını başvuru yapmaya davet etti. Kılca, “Hafta sonu oynanacak Konyaspor - Başakşehir maçı için hediye bilet kayıtlarımız açıldı. Konyaspor’umuzun şanlı taraftarına duyurulur” ifadelerini kullandı.

350 bilet bedava dağıtılacak

Konyaspor taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği kampanyaya binlerce kişinin başvurduğu ifade edildi.