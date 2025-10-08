Süper Lig ekibinin yeni başkanı belli oldu

Gençlerbirliği'nde Osman Sungur'un istifasıyla boşalan başkanlık görevine, yönetim kurulunda yapılan oylama sonucu Mehmet Kaya getirildi.

MEHMET KAYA BAŞKANLIĞA GETİRİLDİ

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz yönetim kurulunun 8 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında Mehmet Kaya, Gençlerbirliği Kulübünün 29. başkanı olarak oy birliğiyle seçilmiştir. Sayın Mehmet Kaya'ya görevinde başarılar diliyoruz. Cumhuriyetimizin 102 yıllık çınarı Gençlerbirliği, Sayın Mehmet Kaya başkanlığında köklü tarihine yakışır yönetim anlayışıyla yoluna devam edecektir." denildi.

TARAFTARLAR YÖNETİM KURULU KARARINA KARŞI ÇIKMIŞTI

Osman Sungur, sağlık sorunları ve kişisel sebeplerden dolayı başkanlık görevini bıraktığını açıklamıştı. Sungur'un istifası sonrası tesislere giden yüzlerce taraftar, yeni başkanın yönetim kurulu kararı ile değil olağanüstü genel kurul ile seçilmesini talep etmişti.

