Süper Lig ekibinin yeni başkanı belli oldu

Süper Lig ekibinin yeni başkanı belli oldu
Yayınlanma:
Gençlerbirliği'nde istifa eden Osman Sungur'un yerine Mehmet Kaya başkanlığa getirildi.

Gençlerbirliği'nde Osman Sungur'un istifasıyla boşalan başkanlık görevine, yönetim kurulunda yapılan oylama sonucu Mehmet Kaya getirildi.

MEHMET KAYA BAŞKANLIĞA GETİRİLDİ

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz yönetim kurulunun 8 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında Mehmet Kaya, Gençlerbirliği Kulübünün 29. başkanı olarak oy birliğiyle seçilmiştir. Sayın Mehmet Kaya'ya görevinde başarılar diliyoruz. Cumhuriyetimizin 102 yıllık çınarı Gençlerbirliği, Sayın Mehmet Kaya başkanlığında köklü tarihine yakışır yönetim anlayışıyla yoluna devam edecektir." denildi.

56a2a83cgenclerbirligininyenibaskanimehmetkayao19129179-amp.jpeg
Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Mehmet Kaya oldu

TARAFTARLAR YÖNETİM KURULU KARARINA KARŞI ÇIKMIŞTI

Osman Sungur, sağlık sorunları ve kişisel sebeplerden dolayı başkanlık görevini bıraktığını açıklamıştı. Sungur'un istifası sonrası tesislere giden yüzlerce taraftar, yeni başkanın yönetim kurulu kararı ile değil olağanüstü genel kurul ile seçilmesini talep etmişti.

Galatasaray ile federasyon arasında kriz: Uyarı yazısı yolladılarGalatasaray ile federasyon arasında kriz: Uyarı yazısı yolladılar

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Spor
Acun Ilıcalı hatasını kabul etti
Acun Ilıcalı hatasını kabul etti
Milli takımda Uğurcan Çakır gelişmesi: Resmi açıklama geldi
Milli takımda Uğurcan Çakır gelişmesi: Resmi açıklama geldi
İsrail ekibine bir şok daha: Barcelona duyar duymaz reddetti
İsrail ekibine bir şok daha: Barcelona duyar duymaz reddetti