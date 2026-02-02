Süper Lig ekibi olağanüstü kongre kararı aldı

Süper Lig ekibi olağanüstü kongre kararı aldı
Yayınlanma:
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Başkan Nurettin Açıkalın, Galatasaray'a 4-0 yenildikleri maç sonrası yazılı bir açıklama yaparak kongre kararı aldıklarını duyurdu.

Süper Lig’de son günlerde kötü günler geçiren ve son olarak lider Galatasaray’a deplasmanda 4-0 mağlup olan Kayserispor’da taraftarların tepkisi sonrası kulüp başkanı Nurettin Açıkalın imzası ile yazılı bir açıklama yapılarak olağanüstü kongre kararı alındığı belirtildi.

''MÜCADELEMİZİ KESİNTİSİZ OLARAK SÜRDÜRDÜK''

FIFA nezdinde bir çok dosyanın çözüme kavuşturulduğuna vurgu yapılan açıklamada, ''Göreve geldiğimiz günden bu yana, kulübümüzün mali ve sportif istikrarını sağlama şiarıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Göreve devraldığımız süreçte; kalıcı yaptırım niteliğinde transfer yasağı bulunan, FIFA nezdinde ciddi dosya yükü altında bulunan kulübümüzün ayaklarını yapısal olarak sağlam bir zemine oturtmak adına önemli ve kapsamlı adımlar attık.
Tüm çalışmalarımız iyi niyet çerçevesinde, kurumsal hedefler doğrultusunda ve planlı bir şekilde yürütülmüştür. Bu süreçte mali ve idari yapılanmayı güçlendirirken, sportif alanda da mücadelemizi kesintisiz olarak sürdürdük. Teknik direktörlerimiz ve sportif direktörümüzün belirlediği hedefler doğrultusunda istenen imkanların oluşmasını sağladık'' denildi.

''KAYSERİSPOR’UN GELECEĞİNDE İNİSİYATİF ALMAYA DAVET EDİYORUZ''

Sportif planlama ile hareket anlayışının bir neticesi olarak değer üreten ve satışlar ile gelir elde edilen bir sistem kurulduğuna da dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Bu doğrultuda; tüketen değil, üreten bir kulüp olma vizyonumuzu ortaya koymuş bulunmaktayız. Kulübümüzün kendi öz kaynakları ile finansal anlamda güçlenerek istikrarlı bir yapıya kavuşması bizler için çok önemli bir husus olmuştur. Bu nedenle altyapımız ve futbolcu kaynağımız finansal gücümüz açısından sürdürülebilir bir kaynak olarak değerlendirilmiştir. Tüm bu faaliyetler, idari bir planlama çerçevesinde ve kurumsal bir anlayışla yürütülmüştür.
Yönetim olarak temel inancımız; başarının da başarısızlığın da şahıslara değil, kulübün tüm paydaşlarına ait olduğudur. Bu anlayış doğrultusunda; şehrimizin ortak aklını devreye sokmak, kulübümüze yeni bir heyecan ve taze bir kan kazandırmak amacıyla seçimli olağanüstü genel kurul düzenleme kararı almış bulunuyoruz. Olağanüstü genel kurulumuza ilişkin detaylar, önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kayseri şehrini ve kıymetli hemşerilerimizi; olağanüstü genel kurulumuza katkı sunmaya, Kayserisporumuzun geleceğinde söz ve inisiyatif sahibi olmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Kaynak:DHA

Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Spor
Ergin Ataman Yunanistan'dan ayrılıyor: Atina basını yazdı
Ergin Ataman Yunanistan'dan ayrılıyor: Atina basını yazdı
Galatasaray'ı 3-0 yenen Fenerbahçe'den görülmemiş paylaşım
Galatasaray'ı 3-0 yenen Fenerbahçe'den görülmemiş paylaşım
Sadettin Saran'dan çok konuşulacak Kocaelispor talimatı: Fenerbahçe tribünlerine tek tek bırakıldı
Sadettin Saran'dan çok konuşulacak Kocaelispor talimatı: Fenerbahçe tribünlerine tek tek bırakıldı