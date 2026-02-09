Süper Lig ekibi 3. Lig'e yolladı: İlk maçında içinden Messi çıktı

Yayınlanma:
Kocaelispor'dan Yalova FK'ya kiralanan Ege Bilim ilk maçında yaptığı asistle taraftarların beğenisini topladı.

Süper Lig ekiplerin Kocaelispor forması giyen 19 yaşındaki Mustafa Ege Bilim, ara transfer döneminde 3. Lig ekibi Yalova FK’ya kiralandı.

90 DAKİKA SAHADA KALDI

Burada ilk maçına Çankaya SK karşısında çıkan Mustafa Ege Bilim, 90 dakika sahada kaldı. Yalova Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi ekip sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılırken genç futbolcunun performansı beğeni topladı.

img-20260206-wa0007-1776461231.jpg

İLK MAÇINDA İLK ASİSTİNİ YAPTI

Mustafa Ege Bilim, Yalova FK’nın kaydettiği ikinci golün de asistini yaptı. Bilim’in ince ara pasını gören taraftarlar Messi yakıştırması yaptı.

TFF 1. Lig'de 4 gollü galibiyetin ardından istifa etti: Taraftarlar yıkıldıTFF 1. Lig'de 4 gollü galibiyetin ardından istifa etti: Taraftarlar yıkıldı

LİGDE 6. SIRAYA YERLEŞTİLER

Bu sonuçla birlikte 30 puana ulaşan Yalova FK, 6. sıraya yerleşti. Yalova FK ligin bir sonraki haftasında Edirnespor’a konuk olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

