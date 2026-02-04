Süper Lig diye geldi: 2. Lig görününce ardına bile bakmadı
Sakaryaspor, sezon başında Bosna Hersek Premier Lig ekibi Posusje’den transfer ettiği 29 yaşındaki Boşnak futbolcu Rijad Kobiljar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Süper Lig hedefiyle Sakaryaspor'a imza atan yıldız oyuncu Yeşil - Siyahlıların küme düşme hattına demir atması sonrası ayrılık kararı aldı.
TFF 1. Lig'e büyük umutlarla başlayan Sakaryaspor için TFF 2. Lig yolu gözüktü. Yeşil - Siyahlılar 23 haftada topladığı 23 puanla küme düşme hattında yer alıyor.
Kobiljar’ın performansı:
- Kobiliar Süper Lig’de bu sezon 15 maçta forma giydi.
- Toplamda 548 dakika sahada kaldı.
- Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.
RESMİ AÇIKLAMA:
Sakaryaspor, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:
Futbolcumuz Rijad Kobiljar ile görüşerek karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.