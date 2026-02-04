Süper Lig diye geldi: 2. Lig görününce ardına bile bakmadı

Yayınlanma:
Sezon başında Süper Lig hedefiyle iddialı bir kadro oluşturan Sakaryaspor'da yaprak dökümü yaşanıyor. Sakaryaspor'a sezon başı gelen Rijad Kobiljar Yeşil - Siyahlıların düşme hattına gerilemesinin ardından ayrılık kararı aldı.

Sakaryaspor, sezon başında Bosna Hersek Premier Lig ekibi Posusje’den transfer ettiği 29 yaşındaki Boşnak futbolcu Rijad Kobiljar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Süper Lig hedefiyle Sakaryaspor'a imza atan yıldız oyuncu Yeşil - Siyahlıların küme düşme hattına demir atması sonrası ayrılık kararı aldı.
TFF 1. Lig'e büyük umutlarla başlayan Sakaryaspor için TFF 2. Lig yolu gözüktü. Yeşil - Siyahlılar 23 haftada topladığı 23 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

kume-001.png

Kobiljar’ın performansı:

  • Kobiliar Süper Lig’de bu sezon 15 maçta forma giydi.
  • Toplamda 548 dakika sahada kaldı.
  • Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

kobilijar.jpg

RESMİ AÇIKLAMA:

Sakaryaspor, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:
Futbolcumuz Rijad Kobiljar ile görüşerek karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

