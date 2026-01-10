Süper Kupa sonrası Süper Lig müjdesini duyurdu

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Galatasaray karşısında kazanılan Turkcell Süper Kupa finali sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Salar, Sarı - Lacivertli taraftarlara Süper Lig müjdesini de duyurdu.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan finalin ardından konuşan Salar, kupanın değerine vurgu yaptı. Salar şunları söyledi:

Bu zorlu hava koşullarında bizi yalnız bırakmayan 34 bin taraftarımıza teşekkür ediyoruz.

Ayrıca ekran başında destek veren tüm camiamıza minnettarız. Güzel bir başlangıç oldu.

Başkanımız Sadettin Saran’ın liderliğinde ilk kupamızı aldık. Bundan sonra da başarılı olup camiamızı mutlu etmeye devam edeceğiz.

Hocamızı, oyuncularımızı ve takımımızı tebrik ediyorum. Önümüzde lig maçları var, oraya odaklanacağız.

Süper Kupa’yı almak çok değerli ve bu moral ligi de etkileyecek.

GUENDOUZI ÖVGÜSÜ

Yeni transfer Matteo Guendouzi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Salar, oyuncunun kısa sürede takıma uyum sağladığını belirtti ve şöyle konuştu:

İyi bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe’ye transfer oldu. Çabuk uyum sağladı. Bundan sonraki maçlarda sadece Guendouzi değil, tüm takım aynı performansı göstermeye devam edecek.

Murat Salar, Süper Kupa zaferinin Fenerbahçe için yeni bir başlangıç olduğunu vurgularken, bu moralin lig performansına da yansıyacağının da altını çizdi.