Stoliov: 6-1 beni üzdü
Yayınlanma:
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Türkiye'nin Bulgaristan'ı 6-1 yendiği maçla ilgili olarak sonuca üzüldüğünü söyledi.

Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürürken; teknik direktör Stanimir Stoliov gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bulgar teknik adam "Sezonun ilk 8 haftasında hak ettiğimiz puanları aldık. Ancak takımda geliştirilmesi gereken çok şey var. Ama savunkmada geçen sezona oranla daha kompakt bir takım olduk ve iyi işler ortaya koyduk" dedi.

Stanimir Stoilov, hücum hattında çok fazla gol kaçırdıklarını anlatarak, "Takımda bazı pozisyonlarda, özellikle hücum hattında rekabeti artırmamız gerekiyor. Bunun için yeni yıla kadar toplayabileceğimiz maksimum puanı almalı ve orada gerekli dokunuşları takıma yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

"ER YA DA GEÇ OLACAK"

Avrupa'da oynamak istediklerini dikkati çeken Stoilov, şöyle konuştu:

"Eksiklerimiz var, bunun farkındayız. Muhteşem stadımızda ve taraftarlarımızla hep beraber kurduğumuz bu hayale ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bu hayalimizin ardından hep beraber gitmeliyiz. Bir kulüp eğer 2-3 yıl çok iyi bir şekilde çalışırsa takım kesinlikle başarıya ulaşacaktır. Umarım bu yıl bu hedefe ulaşırız. Er ya da geç zaten bu olacak. Biz bu şekilde sıkı bir şekilde çalışmaya devam edersek, bu genç ve dinamik, istekli takımımızla ve muhteşem taraftarlarımızla beraber Avrupa'ya gidebileceğimize inanıyorum."

Stoliov, Bulgaristan'da Göztepe'nin artık çok tanındığını belirtirken, Türk Milli Takımı'nın Bulgaristan'ı 6-1 yenmesinin kendisini üzdüğünü de söyledi ve "Türk Milli Takımı çok daha iyi ve kaliteli" dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

