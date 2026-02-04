Stat hazır: Sadece Pirinçlik yararlanmayacak

Arsuz Belediyesi, Pirinçlik Mahallesi’nde yapımı tamamlanan futbol sahasını kısa süre içerisinde hizmete açmaya hazırlanıyor.

Dikkat çeken tesis, tribün, soyunma odaları, çocuk oyun parkı, spor aletleri grubu, aydınlatma sistemi ile WC - lavabo alanlarını kapsıyor.

Yakın zamanda açılışı yapılacak saha, Pirinçlik başta olmak üzere çevredeki üç mahalleye hizmet verecek. Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, ilçenin tamamını bütüncül bir anlayışla ele aldıklarını belirterek, yetki alanı içerisinde olsun ya da olmasın, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek her çalışmada belediyenin tüm imkânlarını seferber ettiklerini söyledi.

SPORA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Başkan Üstün, “Gençlerimizin sporla buluşacağı, mahallelerimizin sosyal yaşamına katkı sağlayacak bu tesisin Arsuz’umuza hayırlı olmasını diliyorum. Daha güçlü ve daha yaşanabilir bir kent için planlı, kararlı ve sürdürülebilir adımlarla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Tesisin özellikleri neler?

Tribünler

Soyunma odaları

Çocuk oyun parkı

Spor aletleri grubu

Aydınlatma sistemi

WC - lavabo alanları

Bu donatılarla birlikte tesis, yalnızca Pirinçlik Mahallesi’ne değil, çevredeki üç mahalleye de hizmet verecek örnek bir spor alanı olarak planlandı.