Spalletti'nin yeni adresi belli oldu
Juventus’ta yeni dönem resmen başladı. Luciano Spalletti Juventus'ta.

Serie A devi Juventus, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdı.
Torino ekibi, boşalan teknik direktörlük koltuğuna deneyimli İtalyan çalıştırıcı Luciano Spalletti’yi getirdiğini resmen duyurdu. Spalletti, Juventus ile 30 Haziran 2026’ya kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Luciano Spalletti ile 2026 yazına kadar geçerli bir anlaşma sağlanmıştır. Yeni teknik direktörümüzle birlikte hedefimiz, Juventus’u yeniden zirveye taşımaktır” ifadelerine yer verildi.

DEV KARİYER

Toskanalı teknik adam, antrenörlük kariyerine Empoli’de başladı. Ardından Sampdoria, Venezia, Udinese ve Ancona gibi kulüplerde görev aldıktan sonra Roma’nın başına geçti. Başkent ekibiyle 2 İtalya Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan Spalletti, sonrasında Zenit St. Petersburg ile Rusya’da büyük başarılar elde etti: 2 Premier Liga şampiyonluğu, 1 Rusya Kupası ve 1 Süper Kupa.

ROMA VE INTER'İ ÇALIŞTIRDI

İtalya’ya dönüşünde Roma ve Inter’i çalıştıran Spalletti, Napoli ile 2022-23 sezonunda tarihi bir başarıya imza atarak kulübe 33 yıl sonra Serie A şampiyonluğunu kazandırdı. Son olarak İtalya Milli Takımı’nı yöneten tecrübeli teknik adam, şimdi Juventus’un başında yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor.

