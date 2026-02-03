Son dakika | Mert Hakan Yandaş için yeni karar çıktı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika! Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Son dakika haberi!
Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın aylık tutukluluk incelemesi kapsamında tutukluluğunun devamına karar verildi.

20 İSİM TUTUKLANMIŞTI

Futbolda bahis soruşturması Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 20 isim tutuklanmıştı.

''MERT HAKAN YALNIZ DEĞİLDİR''

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu toplantısında Mert Hakan Yandaş ile ilgili konuşmuştu.
Mosturoğlu açıklamasında, "Silivri'de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş'a selamlar ve sevgiler iletiyorum. Asla yalnız değildir, biz onun suçsuzluğuna inanıyoruz. İnşallah çok kısa sürede hürriyetine kavuşacak ve tekrar bizlerle birlikte olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

