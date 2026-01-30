Son Dakika | Konyaspor takım otobüsü TEM Otoyolu'nda kaza yaptı

Beşiktaş maçına gitmek üzere yola çıkan Konyaspor U-19 kafilesi, Tem Otoyolu'nda kaza yaptı. Kazada otobüs şoförü ve 2 futbolcu yaralandı.

Konyaspor U-19 kafilesini taşıyan otobüsü kaza yaptı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 15.09 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü Samandıra Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE 2 FUTBOLCU YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı. Otobüs şoförü ve 2 futbolcunun yaralandığı kazada TEM Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Konyaspor'dan kazaya dair yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Geçmiş Olsun Konyaspor Futbol Akademisi

Beşiktaş deplasmanı için İstanbul’a hareket eden U19 takımımızı taşıyan otobüsümüz bir trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir.

Kazada bazı futbolcularımız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikelerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır. Otobüs şoförümüz Fevzi Öztürk ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.

Konyaspor Futbol Akademimize, sporcularımıza, antrenörlerimize ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANINA GİDİYORLARDI

Konyaspor U-19 Takımı, U19 Gelişim Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş'a konuk olacaktı. 31 Ocak Cumartesi günü Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanması planlanan mücadele saat 13.00'te başlayacaktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

