Son Dakika | Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan'a bahis cezası

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında, 14 Eylül 2024’te oynanan Galatasaray–Çaykur Rizespor maçında yasa dışı bahis sitesi reklamına izin verdiği gerekçesiyle dava açıldı. İddianamede, takım formalarının sırtında ve stadyumun dijital panolarında “meritking.news” reklamının yer aldığı, bu sitenin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis yayını yaptığı öne sürüldü.

Yazgan, 10 ay hapis ve 2 bin lira para cezasına çarptırıldı. Hükmün geri bırakılması ile de Yazgan, tutuklanmayacak.

İDDİANAMEDE NELER VARDI?

İddianamede reklamın, Yazgan’ın imzaladığı sponsorluk sözleşmesiyle kulüp adına kabul edildiği belirtildi. Yazgan hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası istendi.

Yazgan, hem Galatasaray Spor Kulübü hem de Galatasaray Sportif AŞ adına sözleşmeyi kendisinin imzaladığını belirtti. İfadesinde şunları söyledi:

“Meritking.news isimli internet haber sitesinin reklamının forma ve çeşitli alanlarda kullanılması için imzaladık. İnternet sitesinin yasa dışı bahisle ilgili olduğuna dair bir bilgimiz yoktur. Halen daha bahse konu internet sitesinin yasa dışı bahisle ilgili olduğuna dair kamuoyuna yansımış somut bir bilgi yoktur.”

Türkiye Futbol Federasyonu’na danışıldığını da belirten Yazgan, federasyondan reklamı engelleyici bir yanıt gelmediğini söyledi. Ayrıca şunları ekledi:

“Bu sponsorluk anlaşmasında kulübümüz hiçbir maddi menfaat sağlamamıştır. 119 yıllık tarihe sahip Galatasaray camiasının herhangi bir yasa dışı bahis veya benzeri bir konuyla ilişkilendirilmesi kabul edilemez.”

Yazgan, 14 Eylül 2024’teki maçta reklamın kullanıldığını, ancak Net Holding’in 16 Eylül’de gönderdiği ihtarname sonrası sözleşmenin 17 Eylül’de askıya alındığını ve 30 Eylül’de feshedildiğini ifade etti.