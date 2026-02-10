Son 3 maçını kazanamayan 2. lig ekibi Süper Lig'den transfer yaptı

Sezona TFF 1. Lig parolasıyla başlayan ancak son 3 maçtır kazanamayan Menemen FK dikkat çeken bir transfere imza attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, ara transfer döneminde kadrosuna genç bir orta saha oyuncusu ekledi.

Sarı - Lacivertliler, Süper Lig ekibi Antalyaspor’un bonservisine sahip olduğu 19 yaşındaki Burak İngenç ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER LİG'DEN GELİYOR

Burak İngenç, son olarak Sırbistan Süper Ligi takımlarından Novi Pazar forması giymişti. Genç oyuncu, hem Türkiye’de hem de yurtdışında edindiği tecrübeyle Menemen FK’nın orta sahasına dinamizm katması beklenen bir isim olarak görülüyor.

19 YAŞINDA

Menemen FK’nın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz Antalyaspor’dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İngenç ile 2,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Son olarak, Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Novi Pazar formasını giyen Burak İngenç’e ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz.