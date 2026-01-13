Solskjaer olmadı: Manchester United yeni teknik direktörünü buldu

Yayınlanma:
Ruben Amorim ile yollarını ayıran Manchester United, geçici teknik direktörlük için eski futbolcusu Michael Carrick ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ruben Amorim ile yollarını ayırmıştı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLANDI

The Athletic'in haberine göre; Manchester United, geçici teknik direktörlük için Michael Carrick ile prensip anlaşmasına vardı.
Carrick, sezon sonuna kadar İngiliz ekibinin başında olacak ve kendi önerdiği teknik ekip ile birlikte görev yapacak.

Manchester United'ın kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

SOLSKJAER OLMADI

Amorim'in ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile de görüşen Manchester United, kararını Michael Carrick'ten yana kullandı.

İLK SINAVI DERBİ!

Carrick, Manchester United'ın resmi açıklama yapması sonrası ilk maçına derbide çıkacak.
İngiliz teknik direktörün, cumartesi günü oynanacak Manchester City maçında takımın başında olması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

