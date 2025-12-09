Skandal! Ünlü futbolcu olay çıkardı gece kulübünden kelepçeli çıkarıldı

Skandal! Ünlü futbolcu olay çıkardı gece kulübünden kelepçeli çıkarıldı
İngiliz milli futbolcu Ivan Toney, Londra'da gece kulübünde kavgaya karıştı. Yıldız oyuncu gece kulübünden elleri kelepçeli çıkarıldı.

İngiltere, yıldız futbolcunun karıştığı skandal olayla sallandı.

Geçen yıl Brenford'tan Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına 40 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edilen İngiliz milli Ivan Torney'ın Londra'da gece kulübünde kavgaya karıştığı ve ellerinden kelepçeyle çıkarıldığı belirtildi.

whatsapp-image-2025-12-09-at-12-14-43.jpeg

The Sun'daki habere göre bir görgü tanığı, "Toney bir grup gencin masasının yanından geçiyordu. İçlerinden biri onu tanıdı ve 'Aa, bu Ivan Toney' dedi ve onunla fotoğraf çektirmek için ellerini boynuna dolamaya çalıştı. Ve sonra Toney, 'Üzerimden çekil, üzerimden çekil' dedi ve adamlardan birine kafa attı. Mağdurun burnundan kan akıyordu" dedi.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Daha sonra polisin olay yerine gelerek futbolcuyu ellerinden kelepçeleyip götürdüğü ifade edildi.

whatsapp-image-2025-12-09-at-12-15-54.jpeg

İddiaya göre burnunun kırıldığı belirtilen mağdur da hastaneye kaldırıldı.

Yıldız oyuncunun kefaletle serbest bırakıldığı soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

Ivan Toney 4 dakikada Al Ahli'yi kurtardıIvan Toney 4 dakikada Al Ahli'yi kurtardı

Toney'in ocak ayında West Ham'a transfer olarak Premier Lig'e dönmeyi planladığı, bunu da İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almak için istediği de haberde yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

