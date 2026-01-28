Skandal maç sonrası Ergin Ataman yalanlaması

EuroLeague’in 24. haftasında Tel Aviv’de oynanan Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos karşılaşması öncesi ve mücadele sırasında gergin anlar yaşandı. Menora Mivtachim Arena’nın girişinde toplanan yaklaşık 300 İsrailli taraftar, Panathinaikos Başantrenörü ve A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın da çalıştırıcısı olan Ergin Ataman’a küfürlü tezahüratlar yaptı.

İsrail'de korkulan oldu: Ergin Ataman'a çirkin saldırı

Maç esnasında ve sonrasında da Ataman’a yönelik hakaretler devam etti.

Panathinaikos soyunma odasına giderken Ataman, taraftarların küfürlü tezahüratlarıyla karşılaştı. Gergin atmosferde oynanan mücadeleyi Maccabi Rapyd 75-71 kazandı.

ERGİN ATAMAN YALANLAMASI GELDİ

Maccabi Tel Aviv CEO’su Ben Tal, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman hakkında yapılan güvenlik tartışmalarına açıklık getirdi ve medyada çıkan haberleri yalanladı. İsrail ekibinden yapılan açıklamadu şu ifadeler kullanıldı: