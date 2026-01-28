Skandal maç sonrası Ergin Ataman yalanlaması

Skandal maç sonrası Ergin Ataman yalanlaması
Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos arasında oynanan maçta İsrail'de yaşanan skandal sonrası Maccabi CEO'sundan Ergin Ataman yalanlaması geldi.

EuroLeague’in 24. haftasında Tel Aviv’de oynanan Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos karşılaşması öncesi ve mücadele sırasında gergin anlar yaşandı. Menora Mivtachim Arena’nın girişinde toplanan yaklaşık 300 İsrailli taraftar, Panathinaikos Başantrenörü ve A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın da çalıştırıcısı olan Ergin Ataman’a küfürlü tezahüratlar yaptı.

Maç esnasında ve sonrasında da Ataman’a yönelik hakaretler devam etti.
Panathinaikos soyunma odasına giderken Ataman, taraftarların küfürlü tezahüratlarıyla karşılaştı. Gergin atmosferde oynanan mücadeleyi Maccabi Rapyd 75-71 kazandı.

ERGİN ATAMAN YALANLAMASI GELDİ

Maccabi Tel Aviv CEO’su Ben Tal, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman hakkında yapılan güvenlik tartışmalarına açıklık getirdi ve medyada çıkan haberleri yalanladı. İsrail ekibinden yapılan açıklamadu şu ifadeler kullanıldı:

  • Maccabi, 1932 yılında kurulmuş saygın bir kulüptür. Taraftarlarımız her zaman sportmenlik ve saygı çerçevesinde davranır.
  • Ataman’ın kendini güvende hissetmesi için gereken her şey yapıldı. Yedek kulübesinin arkasına bariyer ve güvenlik görevlileri yerleştirildi.
  • Ayrıca Ataman nereye giderse gitsin 2 kişisel koruma ona eşlik etti.
  • Bu maç öncesinde, maç esnasında ve maç sonrasında da böyleydi. Ergin Ataman hiçbir zaman tehlikede değildi ve kimse onu tehdit etmedi.

