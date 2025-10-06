Sivas'tan seslendiler: Kurtar bizi Rıza Çalımbay

Sivasspor'un Süper Lig'den düştüğü 1. Lig'de istenen seviyeye ulaşamaması teknik direktörlük için tekrar Rıza Çalımbay'ın adının gündeme gelmesine yol açtı. Kırmızı beyazlı takım son olarak Serikspor'la golsüz berabere kalmıştı.

Bizim Sivas'tan Enes Bulut'un haberine göre Bahattin Eken’in ardından görevi devralan Gökhan Karagöl, taraftarların tepkisinden kurtulamadı.

Yönetimin son haftalardaki tablo karşısında sessiz kalmasının da tepki çektiği belirtilen haberde, "Sivaslı futbolseverlerin gündeminde ise tek bir isim var: Rıza Çalımbay. Taraftarlar, kulübün efsane teknik direktörünün yeniden takımın başına geçmesi gerektiğini düşünüyor. Sivasspor’un son yıllarda elde ettiği en büyük başarıların mimarı olan Çalımbay’ın, takıma yeniden ruh kazandıracağına inanılıyor" ifadeleri kullanıldı.

"RIZA ÇALIMBAY GERİ DÖNMELİ"

Haberin devamında sosyal medya yorumlarında “Sivasspor’u ayağa kaldıracak tek isim Rıza hocadır” düşüncesinin öne çıktığı vurgulanarak, taraftarların, “Sivas’ın markası olan bu takımın yeniden eski günlerine dönmesi için Çalımbay geri dönmeli” çağrısında bulundukları belirtildi.

ENDİŞE VEREN GİDİŞAT

Sivasspor skandalı fark etti: TFF'ye jet başvuru

1. Lig’de üst üste gelen puan kayıplarıyla alt sıralara gerileyen Sivasspor'un hücum hattında üretkenlikten uzak bir görüntü çizdiği, takımın oyun anlayışında yaşanan belirsizliklerin camiada moral bozukluğunu artırdığı da ileri sürüldü.

Sivasspor, 9 maçta 3'er galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 11. sırada bulunuyor.