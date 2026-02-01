Sivasspor Amedspor maçının aynısını yaşadı

Sivasspor Amedspor maçının aynısını yaşadı
Yayınlanma:
1. Lig'de Sivasspor, Amedspor ile berabere kalması sonrası karşılaştığı Pendikspor ile de berabere kaldı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Sivasspor, konuk ettiği Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.
Sivasspor, Amedspor maçında olduğu gibi Pendikspor ile de puanları paylaştı ve iki hafta üst üste beraberlik yaşadı.
Bu sonuçla Sivasspor, puanını 30 yaptı ve 14. sıraya geriledi.
Pendikspor ise 39 puanla 6. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada gelişen Pendikspor atağında sol kanattan ceza sahası içerisine giren Wilks'in sert şutunu kaleci Göktuğ güçlükle kornere çekti.
36. dakikada sol taraftan gelişen Sivasspor atağında Uğur'un içeriye doğru çevirdiği top karanbolde ceza sahası dışındaki Charisis'in önünde kaldı. Charisis'in sert şutunda top direkten döndü.
43. dakikada sol kanattan gelen Sivasspor atağında Ethemi ceza sahası dışında olan Yusuf Cihat'a topu gönderdi. Yusuf Cihat'ın şutunda top direğin dibinden az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
77. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içerisinde giren Okoronkwo topu Bekir'e aktardı. Defansın müdahale ettiği top Emre Gökay'ın önünde kaldı. Emre’nin şutunu kaleci çeldi.
Karşılaşma 0-0 berabere bitti.

DETAYLAR

STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Furkan Ulu, Doğukan Yıldırım
ÖZBELSAN SİVASSPOR: Göktuğ, Murat, Mert, Appindangoye, Emirhan, Uğur, Yusuf Cihat, Aly Malle (Dk. 59 Emre), Charisis, Ethemi (Dk. 73 Okoronkwo), Bekir
PENDİKSPOR: Deniz, Furkan, Soldo, Berkay, Thuram, Hakan (Dk. 61 Adnan), Bekir, Hüseyin, Denic, Wilks (Dk. 82 Ahmet), Görkem (Dk.69 Harris)
SARI KARTLAR: Charisis, Mert, Bekir (Özbelsan Sivasspor) - Furkan, Berkay (Pendikspor)

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

