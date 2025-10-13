Sivas Çocuk Evi'nden Galatasaray'a transfer

Atletizmde uzun süredir gösterdiği performans, azim ve disipliniyle dikkati çeken Mevlüde, geçen yıl Sivas'ta düzenlenen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Kros Birinciliği İl Yarışmaları'nda yıldızlar kız kategorisi 2000 metrede birinci oldu.

Bu yıl Amasya'da gerçekleştirilen Kros Yıldız Kızlar Grup Müsabakası 2000 metrede birincilik elde eden Mevlüde, mart ayında Antalya Kros Yıldızlar Kız Türkiye Birinciliği Yarışması'nda bireysel olarak Türkiye ikinciliği, takım halinde ise Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Sivas'ta 10 Ekim'de düzenlenen Turkcell Süper Lig Kros İl Seçmeleri 3000 metrede birinci olan Mevlüde, geçen ay düzenlenen Okul Sporları Atletizm Türkiye Şampiyonası'ndaki Türkiye ikinciliğinin yanı sıra katıldığı yarışlarda çeşitli dereceler elde etti.

Galatasaray son nefeste

Başarılarıyla adından söz ettiren Mevlüde, Galatasaray Kulübüne transfer oldu.

Galatasaray'a transferiyle devlet himayesindeki çocuklara ilham vererek örnek olan Mevlüde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen spor ve eğitim odaklı çalışmaların çocukların potansiyelini ortaya çıkarmada etkisini de ortaya koydu.

HEDEFİNİ AÇIKLADI

Mevlüde Tutak, atletizme ortaokulda merak duyduğunu ve arkadaşlarının yönlendirmesiyle bu spora başladığını söyledi.

Katıldığı müsabakalarda çeşitli dereceler elde ettiğini belirten Mevlüde, "Galatasaray'a transfer olduğum için çok mutluyum. Galatasaray'da daha üst seviyelere yükselmeyi planlıyorum." dedi.

Kenya asıllı Türk atlet Yasemin Can'ı örnek aldığını aktaran Mevlüde, "Çocuk Evleri'nde büyüdüm. Devletimize bize sağladığı imkanlardan dolayı çok teşekkür ederim. Devletimizin bize sağladığı bu desteklerle sportif anlamda çok önemli başarılar elde ettim. Amacım milli takımda yarışarak katıldığım müsabakalarda İstiklal Marşımızı söyletip bayrağımızı dalgalandırmak." diye konuştu.

3 YIL ÖNCE TANIŞTI

Antrenör Alperen Kıratik, 3 yıl önce tanıştığı Mevlüde'nin gelecek vadeden bir sporcu olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Mevlüde'nin çok hızlı bir ilerleme kaydettiğini anlatan Kıratik, "Mevlüde kroslarda ve uzun mesafelerde çok büyük başarılar elde etti. Grup müsabakalarında dereceler almaya başlayınca daha ileriye gideceğini gördük." şeklinde konuştu.

GALATASARAY'IN RADARINA GİRDİ

Mevlüde'nin geleceği parlak bir sporcu olduğunu vurgulayan Kıratik, "Galatasaray'ın radarına girmişti. Mevlüde, 18 Ekim'de Balkan Şampiyonası milli takım seçmeleri için Adana'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak. Orada büyük bir başarı alacağını ve ilk üçe gireceğini düşünüyoruz. İnşallah Mevlüde bizi daha da gururlandırır ve daha iyi yerlere gider. Yurtlardan çıkan öğrencilerimizin başarı aldığını görmek bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.