Yayınlanma:
Galatasaray'da yönetim, Barış Alper Yılmaz ve teknik direktör Okan Buruk'un maaşlarında iyileştirmeye gitmiş, Yunus Akgün ile Davinson Sanchez'in sözleşmelerini uzatma kararı almıştı. Sıra Lucas Torreira'ya geldi ve oyuncunun maaşında iyileştirme yapılacak.

Ara transfer döneminde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Uruguaylı yıldız Lucas Torreira ile ilgili önemli bir karara imza attı.
Daha önce Barış Alper Yılmaz ve teknik direktör Okan Buruk'un maaşlarında iyileştirme yapan yönetim, Yunus Akgün ve Davinson Sanchez'in sözleşmelerini uzatma kararı almıştı.

Bu gelişme sonrası sıra Torreira'ya geldi.
Yönetim, Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Torreira'nın maaşında iyileştirme yapacak.
Garanti ücreti 3.5 milyon euro olan 29 yaşındaki futbolcunun maaşında artışa gidilerek 4 milyon euro seviyelerine çıkartılacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maça çıkan Uruguaylı yıldız, bu maçların 25'inde ilk 11 başladı.
Söz konusu maçlarda 1 gol atan Torreira, 3 de asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

