Sinan Engin: Yunus Akgün çok şanslısın
Yayınlanma:
Sinan Engin, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-1 yendiği Süper Kupa yarı final maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Engin, Yunus Akgün'ün Leroy Sane ile yan yana oynadığı için çok şanslı olduğunu aktardı.
Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Yunus Akgün ve Leroy Sane atarken, Trabzonspor'un tek golü Augusto'dan geldi.
''YUNUS AKGÜN ÇOK ŞANSLISIN''
Sinan Engin, Galatasaray-Trabzonspor maçı hakkında değerlendirmeler yaptı.
Yunus Akgün'ün Leroy Sane ile oynadığı için çok şanslı olduğunu belirten Engin, "Yunus Akgün çok şanslısın, Leroy Sane gibi bir oyuncuyla yan yana oynuyorsun. Mertens'in bir tık üstü bu. Biraz arkada İlkay, biraz önde Osimhen" ifadelerini kullandı.
Sinan Engin'in diğer sözleri şu şekilde:
- Trabzonspor karamsarlığa kapılmasın. Bugün karşısındaki takım iyi oynadı. Galatasaray, sıfır hatayla oynadı.
- Leroy Sane bir futbolcunun sağ tarafta yapabileceği her şeyi yapıyor. Hakikaten fantastik oynadı. Antrenmanda bile bu kadar rahat oynayamaz. Sane dünya çapında bir futbolcu.
- Icardi golle aşk yaşayan bir adam ve bir şekilde buluşuyorlar. Zaten bir aşk çocuğu. Bir santrforun işi gol atmaktır. Icardi de anadan doğma bir santrfor. Depar atmadan 10 gol attı.