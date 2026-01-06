Sinan Engin: Yunus Akgün çok şanslısın

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Yunus Akgün ve Leroy Sane atarken, Trabzonspor'un tek golü Augusto'dan geldi.

''YUNUS AKGÜN ÇOK ŞANSLISIN''

Sinan Engin, Galatasaray-Trabzonspor maçı hakkında değerlendirmeler yaptı.

Yunus Akgün, Trabzonspor maçında 1 gol attı

Yunus Akgün'ün Leroy Sane ile oynadığı için çok şanslı olduğunu belirten Engin, "Yunus Akgün çok şanslısın, Leroy Sane gibi bir oyuncuyla yan yana oynuyorsun. Mertens'in bir tık üstü bu. Biraz arkada İlkay, biraz önde Osimhen" ifadelerini kullandı.

Sinan Engin'in diğer sözleri şu şekilde: