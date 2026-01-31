Sinan Engin Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının sonuçlarını açıkladı
Sinan Engin, Galatasaray'ın Kayserispor ve Fenerbahçe'nin Kocaelispor ile oynayacağı maçların sonucunu tahmin etti. Engin, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galip geleceğini belirtti.
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
1 Şubat Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Kayatepe'nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Kısal yönetecek.
FENERBAHÇE KOCAELİSPOR DEPLASMANINDA
Fenerbahçe ise Süper Lig'de Kocaelispor deplasmanına çıkacak.
Maçta hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Altan ve Bilal Gölen yapacak.
Süper Lig'de Galatasaray 46 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe Galatasaray'ın 3 puan arkasında 43 puanla 2. sırada bulunuyor.
SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ
Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan ''Derin Futbol'' programında maçlara dair tahminde bulundu.
Engin, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahadan galip ayrılacağını ifade etti.