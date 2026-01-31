Sinan Engin Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının sonuçlarını açıkladı

Sinan Engin, Galatasaray'ın Kayserispor ve Fenerbahçe'nin Kocaelispor ile oynayacağı maçların sonucunu tahmin etti. Engin, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galip geleceğini belirtti.