Sinan Engin Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki başarısını açıkladı

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı’nda oynanan maçta sarı-lacivertliler, 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 galip geldi.

TALISCA’DAN 2 GOL

Ev sahibi ekip, 3’te Hadergjonaj ve 27’de Makouta’nın golleriyle öne geçti. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri ise 9, 78’de Anderson Talisca, 52’de ise Musaba kaydetti.

PUAN FARKI 1’E İNDİ

Bu sonuçla birlikte 42 puana ulaşan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki farkı 1’e indirmeyi başardı.

“ACUN ILICALI’YI TEBRİK ETMEK LAZIM”

Fenerbahçe’nin performansını Beyaz Futbol’da değerlendiren Sinan Engin, Talisca’yı transfer eden Acun Ilıcalı’yı tebrik etti.

Sinan Engin açıklamasında “Acun Ilıcalı, Mourinho’ya rağmen Talisca’yı aldı. Mourinho, Szymanski’nin Talisca’dan daha iyi olduğunu savunuyor ve bu transfere sıcak bakmıyordu. Buna rağmen Talisca’yı kadroya katan Acun Ilıcalı’yı tebrik etmek lazım” dedi.