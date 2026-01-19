Simeone'den Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'nin istediği Sörloth'la ilgili açıklama

Fenerbahçe, golcü transferi için çalışmalarını sürdürürken, gündeme gelen isimlerden biri de Atletico Madrid'te forma giyen Alexander Sörloth olmuştu.

Fenerbahçe'de Sörloth gelişmesi: İspanyol basını resmi rakamı açıkladı

Sarı lacivertlilerin Sörloth için girişimlerini sürdürdükleri belirtirken, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone açıklama yaptı.

Atletico Madrid'in Alaves'i 1-0 yendiği maçı değerlendiren Simeone, daha sonra Galatasaray'la oynayacakları maç öncesi tek golü atan Sörloth'la ilgili de konuştu.

"EN İYİ DÖNEMİ"

Simeone, transfer iddialarına değinmezken şunları söyledi:



"Alexander Sorloth'u kulübe ve takıma katıldığından beri çok daha istikrarlı, tutarlı ve güvenilir bir forvet olarak görüyorum ve bunu her maçta gol atarak ve gol fırsatları yaratarak gösteriyor. Bir gün iki gol atıyor, bir gün bir gol atıyor, bir gün hiç gol atmıyor ama önemli değil. O pozisyondan tam olarak beklediğimiz şey bu."

GALATASARAY-ATLETICO MADRİD NE ZAMAN SAAT KAÇTA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid maçı saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.