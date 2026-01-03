Sergen Yalçın'ın "Teknik direktör falan değil komedi" dediği Farioli Premier Lig'e gidiyor

İngiltere'de Premier Lig takımlarından Chelsea, teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayırmasından sonra yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Chelsea'nin teknik direktör adayları arasına şu anda Porto'yu çalıştıran Francesco Farioli de girdi.

Gazetenin haberinde İngiliz kulübünün Farioli için ilk teması yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Farioli, Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor takımlarını çalıştırmış, daha sonra Fransa'nın Nice ve Hollanda'nın Ajax takımlarından sonra Portekiz'in Porto takımının başına geçmişti.

SERGEN YALÇIN: İNANAMIYORUM DÜNYA KOMEDİSİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yorumculuk yaparken, Farioli'nin teknik direktörlüğü ile dalga geçmişti.

Yalçın şunları söylemişti:

"Ben Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam bir de analizci, teknik direktör falan değil. Bizim Cenk onu yardımcı olarak Alanyaspor'a getirdi, oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu, şöyle hoca olur mu? Adam, Nice'e gitti oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi."