Sergen Yalçın'dan beraberlik yorum Her takımın başına gelebiliyor

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa’da oynanan maçta taraflar, 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, maça ve transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sergen Yalçın’ın sözleri şu şekilde:

Beklemediğimiz bir skor, kazmamayı bekliyorduk. Konsantrasyon sorunu, oyuncuları sıkıntıya soktu. Eyüpspor iyi mücadele etti, kontralarla bize sıkıntı yarattılar.

“KONSANTRASYON SORUNU BAŞINA İŞ AÇAR”

Cengiz Ünder girdi, çok katkı sağlamaya çalıştı. Kazanabilirdik ama maçtan önce de söyledim, maçlar sahada kazanılır. Kolay gibi maçlarda konsantrasyon sorunu başına çok iş açar. Onun sıkıntısını çektik. İkinci yarı inanılmaz, yağmur, rüzgar, fırtına... Çevirmeye çalıştık ama kazanamadık.

“HERKESİN BAŞINA GELEBİLİYOR”

Bazen böyle maçlar olabiliyor, normal! Herkesin başına gelebiliyor. Çok ders çıkarabileceğimiz bir maç.

“ÜZGÜNÜZ”

Kötü bir oyunun ardından beraberliği kurtarmak, bizim için iyi gibi duruyor. Ancak 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz.

“OLUYOR BÖYLE MAÇLAR”

Takımda çok fazla negatiflik vardı. Kenarda ilk 10-15 dakikada takımın konsantrasyonunun iyi olmadığını kendi aramızda konuştuk. Oluyor böyle maçlar. Futbol kağıt üzerinde kazanılmıyor.

“HERKES ÇALIŞIYOR”

Tammy Abraham'ın yerine forvet transferi olacak mı?

Sergen Yalçın: Transfer planlamalarımız var. Oyuncularla görüşüyoruz. Sona geldiğimiz oyuncular vardı ama %95'e %5 oluyor, bazen alamıyorsunuz. Seviye üstü takıma katkı yapacak oyuncular almak istiyoruz. herkes çalışıyor. Biz, yönetim, herkes çalışıyor. Umarım eksik bölgeleri kalan sürede 3-4 oyuncu ile doldurabiliriz.

“SON DAKİKADA İŞLER BOZULDU”

Hangi bölgelere transfer istiyorsunuz?

Sergen Yalçın: 8 taneye yakın oyuncu ile ayrıldık. Zaten büyük bölümü planlamada yoktu. Çok da önemli kayıplar yaşamadık. Stoper, sol bek, merkez orta saha, forvet, kenar... 3-4 tanesini bulduk ama alamadık. Son dakikada işler bozuldu. Çalışıyoruz ama ekonomik tarafına da bakmak lazım.

"YAZ TRANSFERİ OLSA DURUM BAŞKA OLURDU"

Abraham ve Rafa Silva'nın ayrılmaları neredeyse bundan sonrası için 60 Milyon euro avantaj sağladı. Bir değişim süreci söz konusu, ayrılma konusunda doğru şeyler yaptık. Yer doldurma konusunda çok hızlı hareket edemiyoruz. Devre arası transfer kolay değil. Kime gitsek 20 milyon euro, 30 milyon euro isteniyor. Yaz transferi olsa durum başka olurdu. Çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz.