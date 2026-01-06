Beşiktaş teknik direktörlüğüne gelmeden önce yorumculuk yapan Sergen Yalçın'ın beğenmediklerinin her geçen zirveye çıkmasıyla yeniden gündem oldu.

Sergen Yalçın'ın "Teknik direktör falan değil komedi" dediği Farioli Premier Lig'e gidiyor



Yalçın, yorumlarıyla herkesi şaşırtırken, ilginç ifadeler kullanmıştı.

"BELKİ BANA SALLAYACAKLAR AMA! ICARDI"

Sergen Yalçın'ın ilk eleştirdiği futbolculardan biri Galatasaraylı Mauro Icardi'ydi. Yalçın Arjantinli futbolcu için "Belki bana Twitter'da falan sallayacaklar ama Mauro Icardi, bir tek Türkiye'de oynar. Kaç km koşuyor maçlarda, kaç tane yüksek şiddetli koşu yapıyor, bir çıkartın bakalım" demişti.

Icardi o günden beri hala gol atıyor. Uzun süren sakatlığına rağmen toparlanma süresine giren Icardi, sarı kırmızılı formayla gollerine devam ediyor.

"HAALAND'IN NE YETENEĞİ VAR?"

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland da Yalçın'ın hedefindeydi. Şunları söylemişti:

"Erling Haaland'ın ne yeteneği var? Hiç bir yeteneği yok. Fiziği güzel, koşuyor moşuyor kafa vuruyor işte atletik oyuncu. Var mı bir yeteneği?"

Haaland, İngiltere Premier Lig'de her sezon gol rekorlarını kırıyor. Bu sezon da Premier Lig gibi zor bir ligde 26 maçta 25 gol attı. Geçen sezon da 50 maçta 38 kez fileleri havalandırmıştı.

"KENAN YILDIZ YILDIZ DEĞİL"

Sergen Yalçın'dan nasibini milli takımımızın gözbebeklerinden olan Kenan Yıldız da almıştı. Kenan Yıldız için geçen yıl şu yorumu yapmıştı:

"Ben Kenan Yıldız’ı izledim hocam hiç anlatıldığı gibi yıldız bir futbolcu değil.”

Yalçın bu yorumu yaptıktan sonra oynadığı İtalyan devi Juventus'un en genç kaptanı oldu. Piyasa değeri 75 milyon euroya yükseldi ve en değerli Türk futbolcu olarak gösterildi. Real Madrid ve bazı İngiliz kulüplerinin bonservisi için 100 milyon euroyu gözden çıkardıkları belirtiliyor.

"MONTELLA RAKİBİM DEĞİL"

A Milli Takımımızı çalıştıran Vincenzo Montella için de Sergen Yalçın şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vincenzo Montella benim rakibim değil. Aynı klasmanda değiliz, hiçbir başarısı olmayan bir teknik direktör."



Montella ile A Milli Takım, Dünya Şampiyonası finallerinde play off'a çıktı, şansı yüksek olarak gösteriliyor.

"FARIOLI DÜNYA KOMEDİSİ"

Şu anda çalıştırdığı Porto takımıyla Portekiz'de şampiyonluğa koşan İtalyan teknik adam Francesco Farioli, Ajax'a gittiğinde şöyle konuşmuştu:



"Ben Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam bir de analizci, teknik direktör falan değil. Bizim Cenk onu yardımcı olarak Alanyaspor'a getirdi, oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu, şöyle hoca olur mu? Adam, Nice'e gitti oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi." Farioli şimdi Porto'da, adı İngiliz kulüpleriyle anılıyor.

"BİRİSİ SOLSKJAER'E ANLATSIN"

Kendisinden önceki Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer de Sergen Yalçın'ın eleştirilerinden nasibini almıştı:



"Solskjaer’in çok uzun vadeli olduğunu düşünmüyorum. Görüyorum ki, hala genç oyuncuları oynatmıyor. Kalan 8 hafta Mustafa Hekimoğlu oynasın. Sen yeni sezonun planına başla. Ancak Solskjaer’de öyle bir şey görmüyorum. Geçende bir açıklama yapmış, ‘1 ve 2’ye daha fazla yaklaşmaya çalışacağız’ diye. Birisi ona nerede çalıştığını anlatsın, çok uzun ömürlü olmaz bu açıklamalarla çünkü." Solskjaer'in Amorim'i gönderen Manchester United'ta teknik direktör adayları arasında yer aldığı belirtiliyor.