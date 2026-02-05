Sergen Yalçın transferi açıkladı: Alabildiysek hayırlı olsun

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda 1-1 berabere biten Kocaelispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maça dair değerlendirme yapan Yalçın, "Zorlu bir oyun oldu. Kocaelispor iyi bir takım. Agresif oynayan bir takım. Farklı bir kadroyla başladık. İyi başladık oyuna. Çok erken, gereksiz bir penaltı oldu. Oyun düzenimizi bozdu. Geri düştükten sonra çevirmek kolay olmuyor. Çocuklar iyi mücadele eder. Sonlardaki penaltıyla skor adaletli oldu. Gruptaki liderliğimiz devam ediyor. Orada bir sıkıntı yok. Umarım ilerisi daha iyi olur. Kupada böyle maçlar normal." dedi.

''ALABİLDİYSEK HAYIRLI OLSUN''

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Emmanuel Agbadou ile ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, ''Agbadou ile şu an ilgili bilgi sahibi değilim, ne zaman gelecek, maç yeni bitti. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Alabildiysek hayırlı olsun'' yorumunu yaptı.

''KİME NE FAYDASI VAR?''

Maçtaki penaltı pozisyonlarını yorumlayan Sergen Yalçın, "Penaltı pozisyonları... Kocaelispor'un penaltısı ele çarptı, penaltı gibiydi. Bizim pozisyonu göremedik, uzaktaydık. Benim yorum yapmam ne kadar doğru olur bilemiyorum. Sezon başından beri biz Beşiktaş olarak, derbilerde atılan oyuncularımız, verilmeyen kartlar, verilmeyen penaltılar... Bunları bağıra bağıra dile getirmiyoruz ama siz 1 tane penaltıyı, kupa maçında dile getiriyorsunuz. Maç 1-1 bitmiş zaten, bunları söylemenin kime ne faydası var." dedi.

''TANSİYONUN BU KADAR YÜKSELMESİNİ ANLAMADIM''

Sergen Yalçın son olarak, "Tansiyonun bu kadar yükselmesini hiç anlamadım. Taraftar çok güzel, takımını destekliyor, anlamıyorum. Rakip kulübenin davranışlarını anlamak mümkün değil. Saygılı olmamız lazım. Hakem lehte ve aleyhte kararlar veriyor. Bunlar herkesin başına geliyor. Birçok takım serzenişte bulunabiliyor. Bu kadar tansiyonun yükselmesi bana garip geldi. Lig maçı değil bu, kupa maçı bu. Kocaelispor'un ligde sıkıntısı yok. Demek ki böyle olması gerekiyormuş." değerlendirmesinde bulundu.