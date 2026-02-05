Sergen Yalçın transferi açıkladı: Alabildiysek hayırlı olsun

Sergen Yalçın transferi açıkladı: Alabildiysek hayırlı olsun
Yayınlanma:
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, kulübün anlaşma sağladığı Emmanuel Agbadou hakkında konuştu. Yalçın, ''Uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Alabildiysek hayırlı olsun'' dedi.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda 1-1 berabere biten Kocaelispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Maça dair değerlendirme yapan Yalçın, "Zorlu bir oyun oldu. Kocaelispor iyi bir takım. Agresif oynayan bir takım. Farklı bir kadroyla başladık. İyi başladık oyuna. Çok erken, gereksiz bir penaltı oldu. Oyun düzenimizi bozdu. Geri düştükten sonra çevirmek kolay olmuyor. Çocuklar iyi mücadele eder. Sonlardaki penaltıyla skor adaletli oldu. Gruptaki liderliğimiz devam ediyor. Orada bir sıkıntı yok. Umarım ilerisi daha iyi olur. Kupada böyle maçlar normal." dedi.

''ALABİLDİYSEK HAYIRLI OLSUN''

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Emmanuel Agbadou ile ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, ''Agbadou ile şu an ilgili bilgi sahibi değilim, ne zaman gelecek, maç yeni bitti. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Alabildiysek hayırlı olsun'' yorumunu yaptı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

''KİME NE FAYDASI VAR?''

Maçtaki penaltı pozisyonlarını yorumlayan Sergen Yalçın, "Penaltı pozisyonları... Kocaelispor'un penaltısı ele çarptı, penaltı gibiydi. Bizim pozisyonu göremedik, uzaktaydık. Benim yorum yapmam ne kadar doğru olur bilemiyorum. Sezon başından beri biz Beşiktaş olarak, derbilerde atılan oyuncularımız, verilmeyen kartlar, verilmeyen penaltılar... Bunları bağıra bağıra dile getirmiyoruz ama siz 1 tane penaltıyı, kupa maçında dile getiriyorsunuz. Maç 1-1 bitmiş zaten, bunları söylemenin kime ne faydası var." dedi.

''TANSİYONUN BU KADAR YÜKSELMESİNİ ANLAMADIM''

Sergen Yalçın son olarak, "Tansiyonun bu kadar yükselmesini hiç anlamadım. Taraftar çok güzel, takımını destekliyor, anlamıyorum. Rakip kulübenin davranışlarını anlamak mümkün değil. Saygılı olmamız lazım. Hakem lehte ve aleyhte kararlar veriyor. Bunlar herkesin başına geliyor. Birçok takım serzenişte bulunabiliyor. Bu kadar tansiyonun yükselmesi bana garip geldi. Lig maçı değil bu, kupa maçı bu. Kocaelispor'un ligde sıkıntısı yok. Demek ki böyle olması gerekiyormuş." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Zehra Güneş'ten sürpriz karar: İmzayı attı bile
Zehra Güneş'ten sürpriz karar
Yunan adaları bizden soruldu: Tam rakamı belli oldu
Tam rakamı belli oldu
Yunan adaları bizden soruldu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Spor
Kocaelispor taraftarı Beşiktaş maçında tribünden düştü: Yoğun bakıma kaldırıldı
Kocaelispor taraftarı Beşiktaş maçında tribünden düştü: Yoğun bakıma kaldırıldı
Kante transferi: Durum facia
Kante transferi: Durum facia