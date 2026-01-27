Sergen Yalçın topun ağzında: Ne kadar süresi kaldığını açıkladı

Beşiktaş, Süper Lig'de Eyüpspor'la 2-2 berabere kalırken, sonuçtan çok oynadığı futbolla eleştirildi. Teknik direktör Sergen Yalçın da tepki toplarken, artık topun ağzında olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu, yorumcu Nihat Kahveci de Sergen Yalçın'ı eleştirirken, ne kadar süresinin kaldığını da açıkladı.

Nihat Kahveci, Kontraspor'da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ligde 5. sıradasın. Yönetim artık transfer yapmasın. Avrupa’ya gittin ne oldu. Shaktar’a yenildin. Konferans Ligi’nde kimsenin tanımadığı takıma kaybettin.

Ne oldu El Bilal? Silva gitti, Abraham gitti, Paulista gitti. Bugün yok sahada. Golü geçtim, topu alır dribling atar, çalım atar, pas atar. O da yok. Beşiktaş nasıl kazansın?

Beşiktaş'ın vedalaşa vedalaşa yazmaya çalıştığı yeni hikayeyi anlattı

Beşiktaş'ta sağ bek Gökhan oynuyor, neden Taylan oynamıyor diyoruz. Taylan oynuyor, neden Gökhan oynamıyor diyoruz. Al ikisini vur birbirine.

4 aydır, özellikle Serkan Reçber geldikten sonra transfer, transfer. Devre arası Antalya kampında röportajlar yapılırken, 'Merak etmeyin muhteşem Beşiktaş geliyor, transferler geliyor' diyordunuz. Ya konuşmayın, ya da konuştuğunuzu yerine getirin, burası Beşiktaş. Ben sinirleniyorum, taraftarları düşünemiyorum.



Beşiktaş içeride oynuyor, tribün boş. Beşiktaş 4 aydır transfer yapacak, transfer yok. Kaybedecek bir dakikamız yok deniliyor. Nerede o dakikalar, size aylar verildi. 7 yabancı ile oynuyorsun, Fatih Karagümrük'ün 13 yabancısı var. Stadı yok adamların. Beşiktaş'ın gidişatı hiç iyi değil. Beşiktaş'ın sonradan oyna girecek bir Emre Akbaba'sı yok. Oyuna sonradan girdi, çatır çatır oynadı.

Tutanın ve atanın iyi olmak zorunda. Ersin facia oynadı. 3 aydır kaleci konuşuluyor. Mert Günok gittikten sonra senin zaten kaleci alman lazım. Nerede? Stoperin gidiyor, stoper yok. Forvetin gidiyor, forvet yok. Belki Ndidi de gidecek. Felix'i satmayı düşünüyorlardı. Giden gitsin ama 4 aydır bir kişiyi getiremiyorsunuz. Koskoca Beşiktaş. Gelmiyorlarsa da bu hale getirmeniz ayıp. Nasıl bir oyuncu getiremezsiniz?

"SERGEN YALÇIN İSTİFA DİYECEĞİM"

Ben artık Sergen hocadan olmaza doğru gidiyorum. Az kaldı, istifasını diyeceğim zamana. 1-2 maç daha bekleyeceğim. Geldiği ilk ayki motivasyonu, hep mazeret üretme, 7 kişi gitmişken bu kadro yetersiz deme, son galip gelinen maçta kadromuz iyi deme. Çok çelişkili açıklama var. Bir gün pozitif bir gün negatif. Bu kadro iyi mi kötü mü?

Ben neyini savunayım Beşiktaş'ın. Son 9 maç yenilmemiş. Tamam da ligde 5. sıradasın. Fenerbahçe ve Göztepe 2 puan bırakmış, Avrupa hedefine oynuyorsun, rakibin Eyüpspor sondan 2. sırada. Yazık değil mi bu taraftara?"