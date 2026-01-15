Sergen Yalçın Rafa Silva'nın geleceğini açıkladı

Sergen Yalçın Rafa Silva'nın geleceğini açıkladı
Yayınlanma:
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, Rafa Silva'nın devre arasında takımdan ayrılabileceğini ifade etti.

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, mücadele sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve Rafa Silva'nın geleceğinden bahsetti.

''RAFA SILVA AYRILABİLİR''

Rafa Silva'nın durumundan bahseden tecrübeli teknik adam, ''Aramızdan ayrılacak birkaç oyuncu daha var. Rafa Silva'nın durumu var, o da ayrılabilir'' ifadelerini kullandı.

''NECİP UYSAL VE MERT GÜNOK KARARINI BEN VERDİM''

Sergen Yalçın, "Necip ve Mert kararını ben verdim." dedi.
Necip Uysal'ın basına yaptığı açıklamalardan dolayı üzdüğünü belirten Yalçın, "Necip Uysal yıllarca camiaya hizmet etti. Ona bazı şeyler sorduk ve onun kontrolüne bıraktık durumu. Serkan Reçber konuştu, farklı şeyler söylemiş. Devam edeceğini belirtmiş. Artık başka bir pozisyonda olması gereken oyuncu, yaş olarak işin karşı tarafına geçmek durumunda...

2024/11/08/hbbjk.jpgBasına yaptığı açıklamalar beni çok üzdü. Tek taraflı düşündü ve konuştu. Beni aramış, ulaşamamış.. Bir karar verildi ve uygulamaya konuldu. Kadroda düşünmedik, kararı onlara bıraktık. Necip oynamak istediğini söyledi, biz de düşünmediğimizi belirttik. Öyle olmuş, böyle olmuş diye konuşmanın anlamı yok." şeklinde konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

