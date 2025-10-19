Sergen Yalçın izin vermedi
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta 22 Ekim Çarşamba günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
HAZIRLIKLAR HEMEN BAŞLADI
Gençlerbirliği maçında görev yapan oyuncular salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.
GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA SÜRPRİZ MAĞLUBİYET
Beşiktaş son olarak Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçta siyah-beyazlılar art arda kalesinde gördüğü gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Kaynak:Haber Merkezi / AA