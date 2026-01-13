Sergen Yalçın çok istiyordu: Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti

Devre arası transfer döneminde henüz transfer yapmayan Beşiktaş, kadrosuna yeni bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor.

Beşiktaş'ta stoper bölgesi için listenin ilk sırasında Emmanuel Agbadou yer alıyor.

ABGADOU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sabah gazetesinin haberine göre; Beşiktaş, 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın Wolverhampton ile görüşmelerini sürdürdüğü ve teklifini revize ettiği aktarıldı.

SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş'ın bu transfer için Wolverhampton'a 2 milyon euro kiralama ve 10 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif yaptığı ve İngiliz ekibinden yanıt beklemeye geçtiği belirtildi.

Ayrıca teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncuyu kadrosuna görmeyi çok istediği ve Agbadou'nun bir an önce takıma katılmasını istediği yazıldı.

OYUNCUNUN KARİYERİ

Sezon başında Wolverhampton'dan Reims'e transfer olan tecrübeli stoper, 16 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

Agbadou kariyerinde daha önce Eupen, FC San Pedro ve US Monastir takımlarında oynamıştı.