Sergen Yalçın bu kez karşı çıktı: Gidemezsin

Beşiktaş'ta savunmanın önemli isimlerinden birisi haline gelen Emirhan Topçu, başarılı form grafiği ile diğer takımların dikkatini çekmeyi başardı.

Her geçen gün adından söz ettiren 25 yaşındaki futbolcuya yoğun ilgi olduğu belirtilirken, Avrupa takımlarının milli futbolcuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

İtalyan ile Fransız kulüplerinin izlediği ve Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmak istediği iddia edilirken flaş bir gelişme yaşandı.

SERGEN YALÇIN'DAN İZİN ÇIKMADI

Teknik direktör Sergen Yalçın, milli futbolcunun devre arasında ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Tecrübeli teknik adamın bu gidişi veto ettiği ve yönetimin bu transfer döneminde yapılacak teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi.

''YAZIN GÖRÜŞELİM'' YANITI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Emirhan Topçu'ya yapılacak olan tekliflere ''Yazın görüşelim'' yanıtı verilecek.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.

Oyuncunun siyah-beyazlılar ile 2028 yılın kadar sözleşmesi bulunuyor.