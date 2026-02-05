Serdal Adalı'dan istenen para ortaya çıktı

Yayınlanma:
Transferde Siyah Beyazlı taraftarlar üzerinde beklenen heyecanı yaratmayan Beşiktaş'ın gündemindeki Murillo için istenen rakam da belli oldu. Marsilya'nın son teklifine başkan Serdal Adalı'nın sıcak bakmadığı öğrenildi.

Kış transfer döneminin son gününe girilirken Beşiktaş'ta, sağ bek bölgesine takviye için çalışmalarda artık sona gelindi.
Marsilya’da teknik direktör Roberto De Zerbi’nin kadroda düşünmediği Amir Murillo için Siyah - Beyazlıların devreye girdiği öğrenildi. Fransız ekibinin Panamalı futbolcu için talep ettiği bonservis bedeli ise 6 milyon euro.

SON ADIM ATILACAK

Devre arasında kadrosunu yenileyen Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh, Junior Olaitan, Kristjan Asllani ve Yasin Özcan’ı renklerine bağladı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda eksik bölgeleri tamamlamak isteyen yönetim, 8 Şubat’ta bitecek transfer döneminde son adımlarını atmaya hazırlanıyor.

ADALI SICAK BAKMIYOR

Marsilya ile yolları ayrılma noktasına gelen Murillo için Beşiktaş yönetimi resmi temaslara başladı. Gökhan Sazdağı ve Taylan Bulut’tan beklenen katkıyı alamayan siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuya 3.5 yıllık sözleşme önerdi. Görüşmeleri bizzat Başkan Serdal Adalı’nın yürüttüğü ve şartları zorladığı ifade ediliyor. Ancak Adalı'dan istenen 6 milyon euroluk bonservis bedeli görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.

MURILLO İSTENMİYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre, De Zerbi geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmanda Murillo ile tartıştı ve oyuncuyu yedek takıma gönderdi. Basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, “Futbolda hataları kabul ederim ama oyuncularımda görmek istediğim şey açlık. Murillo’ya sevgim var ama aç olmayan oyuncularla devam edemem” sözleriyle kararını açıkladı.

murillo.jpg

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

De Zerbi’nin açıklamalarının ardından Panamalı sağ bek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımladı: Çıkış yolu kalmadığında, geriye kim olduğun kalır.
Beşiktaş’ın transferdeki son hamlesi, Marsilya’nın istediği bonservis bedeli ve Murillo’nun geleceği bugün netlik kazanacak.

