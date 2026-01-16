Serdal Adalı ''Gitmek istiyor'' demişti: Yeni takımı belli oldu

Devre arası transfer döneminde Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok, David Jurasek, Elan Ricardo ve Arda Kılıç'ı gönderen Beşiktaş, 7. ayrılığına hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın teklifi reddedildi

DEMİR EGE TIKNAZ BRAGA YOLUNDA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün Demir Ege Tıknaz için ''Gitmek istiyor'' ifadelerini kullanmıştı.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu Braga'ya imza atacak.

ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş ve Braga, Demir Ege Tıknaz transferi konusunda anlaşma sağladı.

Küçük pürüzlerin giderilmesi sonrası transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ı 2024-2025 sezonunda Rio Ave'ye kiralık olarak yollamıştı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Demir Ege Tıknaz, bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maça çıktı ve 1 gol atarken 1 de asist yaptı.