Senegal kazandı: Ismail Jakobs ve Cherif Ndiaye'nin dönüşü ertelendi
Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal, Mali'yi tek golle geçerek yarı finale yükseldi. Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye'nin dönüş tarihi de böylece ertelendi.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında Senegal ile Mali karşı karşıya geldi.

SENEGAL TEK GOLLE KAZANDI

Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye'nin de kadrosunda yer aldığı Senegal, Fenerbahçe'den Dorgeles Nene ve Beşiktaş'tan El Bilal Toure'nin oynadığı Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale çıktı.

Maçın tek golü, 27. dakikada Iliman Ndiaye'den gelirken Mali'de Yves Bissouma, 45+3. dakikada kırmızı kart gördü.

JAKOBS SÜRE ALMADI

Senegal'de Ismail Jakobs maçta süre almazken Cherif Ndiaye ise 75. dakikada oyuna dahil oldu. Mali'de ise Nene, 55. dakikada, El Bilal Toure ise 82. dakikada oyuna alındı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Senegal, yarı finalde Mısır-Fildişi Sahili eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

