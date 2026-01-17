Selçuk İnan'ın eli kolu bağlı: İtiraf etti

Selçuk İnan'ın eli kolu bağlı: İtiraf etti
Yayınlanma:
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın transferde eli kolu bağlı. İnan bunu itiraf da etti.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın transferde eli kolu bağlandı. İnan bunu "Cezamız var, limit sorunumuz var. Şimdilik transfer yapmamız zor gözüküyor” diyerek itiraf da etti.
Özgür Kocaeli'den Hayrettin Albayrak, Selçuk İnan’ın bahsettiği cezanın sezon başında aday kadroya 28 futbolcu yerine 25 futbolcu yazılmasından kaynaklandığını belirtti.

Selçuk İnan Kocaelispor'un aldığı cezayı açıkladıSelçuk İnan Kocaelispor'un aldığı cezayı açıkladı

Albayrak, "Devre arasında Tarkan’ın takımdan ayrılmasıyla birlikte teorik olarak yerli bir futbolcu alma hakkı doğmuş olsa da, mevcut limit sorunu nedeniyle bu transferin yapılmasına izin verilmiyor. Yabancı kontenjanının tamamen dolu olduğu belirtilirken, limitlerin artırılması konusunda kulüp tarafından resmi bir başvuru yapıldığı öğrenildi. Ancak şu ana kadar bu başvuruya herhangi bir dönüş yapılmadı" diye yazdı.

NE TEKLİF VAR, NE GİTMEK İSTEYEN

Albayrak şöyle devam etti:
"Limit artışı gerçekleşirse, Tarkan’ın yerine yerli bir futbolcunun kadroya katılması mümkün olacak. Bunun dışında, mevcut kadrodan futbolcu gönderilmeden yeni bir transfer yapılması şu an için söz konusu değil. Öte yandan kulübe gelen resmi bir teklif olmadığı gibi, ayrılmak isteyen bir futbolcu da bulunmuyor. Bu durum Selçuk İnan’ın transfer konusunda elini kolunu bağlıyor. Teknik heyet ve futbolcuların şu aşamada yapması gereken en önemli şey ise önümüzdeki maçlara odaklanmak. Nitekim transfer döneminin sona ermesine kadar takım üç kritik karşılaşmaya çıkacak.
Trabzonspor, Samsunspor ve Fenerbahçe ile oynanacak bu üç karşılaşma, transfer politikasının belirlenmesinde kilit rol oynayacak. İstenilen sonuçların alınması halinde mevcut kadroyla yola devam edilmesi gündeme gelebilir. Ancak aksi bir tabloda, kadrodan bazı oyuncularla yolların ayrılması ve mutlaka takviye yapılması kaçınılmaz olacak. Üç maçın da son derece zorlu geçeceği ve her sonucun ihtimal dahilinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği merakla beklenirken, temenni Trabzonspor maçıyla birlikte takımın ilk yarıda bıraktığı yerden devam etmesi. Aksi durumda ise kulüp, tüm imkânlarını zorlayarak transfer yapmak durumunda kalacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

