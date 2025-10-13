Selçuk İnan'dan Konya mesajı: Göreceğiz!

Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan, şunları söyledi:

"5 oyuncumuz milli takımda. Neredeyse antrenmansız Konya'ya götüreceğimiz oyuncularımız var. Bu bizim için dezavantaj. Sakatlarımız var. Massadio Haidara yine sakatlandı. Yanımızda olmayacak. Darko Churlinov'un ufak sakatlığı var. Göreceğiz oynayabilecek mi? Oyuncularımız çok uzak mesafelerden geliyor, onların durumuna bakacağız. Cezalı oyuncumuz Show var. Böyle sıraladığınızda isteseniz de istediğiniz kadroyla çıkamıyorsunuz.

Konyaspor deplasmanı zor. İstikrarlı takımları, önemli oyuncuları var. Kendi sahalarında, seyircisiyle güçlü bir profil çiziyorlar ancak biz iyi yoldayız, iyi bir takımımız var. Konyaspor kadar mücadele edersek onlardan mutlaka 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Takımıma güveniyorum. Çok istekliler, en azından bir hava yakaladık. Bunu sürdürmek adına galibiyet serisini devam ettirmemiz gerekiyor. Oyuncularıma bunu aşılamaya çalışıyorum. Kazanmak isteyen bir takım yaratmak istiyorum."

Selçuk İnan "Politik cevap vereceğim" diyerek açıkladı

TAYFUR BİNGÖL: HEDEF GALİBİYET

Kocaelisporlu futbolcu Tayfur Bingöl ise Konyaspor maçında ilk hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Bingöl, "Şu an ligde kırmızı bölgenin üzerindeyiz. Bu böyle devam edecek. İlk devreyi 10'uncu sıralarda bitireceğiz gibi gözüküyor." diye konuştu.