Selçuk İnan kötü haberi verdi

Kocaelispor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, "Son dönemde sonuç olarak belki biraz düşüşte olabilirler ama kendi evlerinde güçlü bir takım. Bizim de eksiklerimiz var ama nihayetinde 11 kişi çıkıyoruz sahaya. Amacımız oradan maçı kazanarak dönmek" dedi.

"ZAMAN DARALIYOR"

Transfer çalışmaları ve sakatlıklarla ilgili soru üzerine İnan, şunları söyledi:

"Jo'nun kasık problemi var ve tedavi uygulanıyor. Jovavic'in sakatlığı var, Samsun maçında büyük ihtimalle olmayacak. Smolcic zaten yok. İnşallah bunlardan başka eksiğimiz olmaz. Transferle ilgili yöneticilerimiz ve başkanımız aslında açık yüreklilikle dile getiriyorlar, bu sene transfer yapmak bizim için zor gözüküyor. Hem cezamız hem yasağımız var, limitlere de takılıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz aslında ama başkanımız başta olmak üzere herkes bu işi çözmek adına gerçekten çok uğraşıyor. İnşallah çözülür ama zaman daralıyor, hep beraber bakacağız."

Açıklamaların ardından teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı bulunan Jovanovic, Smolcic ve Nonge yer almadı.